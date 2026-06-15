Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, “Özel Öğrenme Güçlüğü Uygulayıcı Eğitimi”ni başarıyla tamamlayan öğretmenlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim programının sertifika töreni, 100. Yıl Cumhuriyet Anaokulu’nda gerçekleştirildi.

“Kalkınma çok boyutlu ele alınmalı”

Törende konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Duhan Kalkan, kalkınmanın yalnızca ekonomik değil, eğitim, kültür, sanat, spor, sağlık ve sosyal alanları da kapsayan geniş bir perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kalkan, kadınlar, gençler, çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılara yönelik projelerin şehirlerin marka değerini artırdığını belirterek bu tür çalışmaların önemine dikkat çekti.

Yeni projelere destek vurgusu

Kalkan ayrıca yeni projeleri desteklemeye devam ettiklerini ifade ederek, kurum ve kuruluşları proje başvurusunda bulunmaya davet etti.

Öğretmenlere uygulamalı eğitim

Serap Yılmaz, program kapsamında öğretmenlerin 5 gün boyunca özel öğrenme güçlüğünün erken belirtileri, değerlendirme araçları, vaka analizleri ve sınıf içi müdahale yöntemleri üzerine uygulamalı eğitim aldığını aktardı.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu da törende emeği geçenleri ve sertifika almaya hak kazanan öğretmenleri tebrik etti.

Program, anaokulu öğrencilerinin şiir dinletisiyle sona ererken, eğitimini tamamlayan öğretmenlere sertifikaları takdim edildi.