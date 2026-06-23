Ankara’da özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyor.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan’ın çağrısı üzerine saat 11.30’da sendika heyeti ile Gürcan arasında bir görüşme gerçekleştirilecek.

Görüşmede, özel sektör öğretmenlerinin yaşadığı hak kayıpları, çalışma koşulları ve çözüm önerilerinin ele alınması bekleniyor.