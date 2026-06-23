Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinde adını bir kez daha zirveye yazdırdı. Turnuvadaki gol sayısını 16'ya çıkaran Mbappe, 16 gollü performansıyla Alman efsane Miroslav Klose'yi geride bırakarak en golcü futbolcular sıralamasında ikinci basamağa yükseldi.

Dünya Kupası tarihinin gol krallığında ilk sırada ise 18 golle Arjantinli süperstar Lionel Messi yer alıyor. Henüz kariyerinin en verimli döneminde bulunan Mbappe, Messi'nin rekorunu kırabilecek en güçlü aday olarak gösteriliyor.

Fransız futbolcu, Dünya Kupası sahnesindeki etkileyici performansıyla hem Fransa'nın başarısında önemli rol oynuyor hem de turnuva tarihinin en özel oyuncuları arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.