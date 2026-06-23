Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde hakim karşısına çıkarılan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın yanı sıra ruhsat, zabıta ve imar birimlerinde görev yapan yöneticiler ile belediye personeli de yer aldı. Belediye Meclis Üyeleri Yavuz Çiftçioğlu ve Mehmet Nuri Kaya'nın da tutuklanan isimler arasında olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında müdürler, mühendisler, memurlar, zabıta personeli, mimar ve şoförlerin bulunduğu öğrenildi.

Yetkililerden soruşturmanın kapsamına ve tutuklamalara ilişkin ayrıntılı açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor. Soruşturma sürüyor.