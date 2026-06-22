CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'nın 19 Ocak 2026'da hizmete açılan 3. pistine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Yavuzyılmaz, pist çevresine usulsüz şekilde döküldüğünü öne sürdüğü 1 milyon metreküplük hafriyat nedeniyle yeni pistin neredeyse kullanılamadığını savundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) resmi belgelerine ulaştıklarını belirten Yavuzyılmaz, hafriyatın ILS ve VOR gibi uçuş güvenliği açısından kritik öneme sahip navigasyon sistemlerinin sinyallerini olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

Yavuzyılmaz, söz konusu hafriyat nedeniyle yolcu uçaklarının büyük bölümünün eski pistlere iniş yapmak zorunda kaldığını belirterek, "Günde ortalama 150 uçağın iniş yaptığı Esenboğa Havalimanı'nda uçakların yüzde 99'u eski pistleri kullanıyor. Yeni pistte ise yalnızca sınırlı sayıda iniş gerçekleştirilebiliyor" dedi.

Açıklamasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na da çağrıda bulunan Yavuzyılmaz, pist çevresindeki hafriyatın kaldırılması gerektiğini savunarak, durumun havacılık güvenliği açısından risk oluşturduğunu öne sürdü.

Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı 3. pistin fiilen kullanılamaz hale geldiğini iddia ederek, yetkililerden konuya ilişkin açıklama beklediklerini ifade etti.