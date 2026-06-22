Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın selamlarını ileten Aygün, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin emanetleri olan ailelerin Türk milletinin en kıymetli değerleri arasında yer aldığını belirtti. Aygün, “Aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Onların acılarını paylaşmak ve ihtiyaç duydukları her an destek olmak bizim görevimizdir” dedi.

Ziyaretler kapsamında, 10 Ağustos 2016’da Şırnak’ın Uludere ilçesinde terör saldırısında şehit olan Bayram Kavcı’nın ailesi ziyaret edildi. Şehidin babası İzzet Kavcı ve annesi Gülseren Kavcı ile bir araya gelen Aygün, şehidin hatıralarını dinleyerek dualar etti, İzzet Kavcı’nın Babalar Günü’nü kutladı.

Babalar Günü ziyaretlerinde ayrıca, 16 Eylül 2012’de Afyonkarahisar’daki mühimmat patlamasında şehit olan Bayram Uluer’in ailesi de unutulmadı. Şehidin babası Arif Uluer ve annesi Nurdane Uluer’i ziyaret eden Aygün, Bayram Uluer’i dualarla anarken Arif Uluer’in de Babalar Günü’nü kutladı.

Ziyaretlerin sonunda şehit ailelerine Türk bayrağı ve tespih hediye edildi. Şehit yakınları ise kendilerini yalnız bırakmayan Keçiören Belediyesi’ne teşekkür ederek gösterilen ilgi ve destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.