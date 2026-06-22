Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, son dönemde kendisine yönelik eleştiriler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, kamuoyunda ahlak sınırlarını aşan söylem ve yorumlara karşı düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

Konuyla ilgili açıklamasında dünyadaki örneklerin incelenmesini isteyen Hacıosmanoğlu, mevcut durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Eleştiri ile hakaret arasındaki çizginin korunması gerektiğini ifade eden Hacıosmanoğlu, yetkililere çağrıda bulundu.

"Dünyanın hiçbir yerinde ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok" diyen Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını beklediğini dile getirdi.

TFF Başkanı, "Kendisinden istirhamım, dünyadaki örneklerine baksınlar. İnanıyorum ki bu çalışmayı sayın bakanımız hemen başlatır" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eleştiri sınırları ve sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.