Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde tüketiciyi korumaya ve piyasadaki istikrarı sürdürmeye yönelik uygulamaların 6 ay daha uzatıldığını duyurdu. Buna göre "6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi" ile ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi, stokçulukla mücadele edilmesi ve tüketicilerin korunması amacıyla denetim ve düzenleme faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Uygulama kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerin, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi doldurmadan satmaları engelleniyor. Ayrıca ikinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde ilan verilmesinin de önüne geçiliyor.

Bakanlık, bugüne kadar yapılan denetimlerde "6 ay 6 bin kilometre" kuralını ihlal eden otomobil yetkili bayileri ve galerilere toplam 54 milyon lira, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu düzenlemelerin otomotiv piyasasında fiyat istikrarının sağlanmasına, haksız kazançların önlenmesine ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılmasına katkı sunduğu değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan, yetki belgesi olmaksızın bir takvim yılı içerisinde üç ve üzeri ikinci el araç satışı yapan gerçek ve tüzel kişilerin, düzenlemeye aykırı satışlarının noterler tarafından engellenmeye devam edileceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe adil ve dengeli piyasa yapısının güçlendirilmesi, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi ve tüketicilerin haklarının korunması amacıyla denetimlerin süreceğini vurguladı.