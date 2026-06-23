2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Irak arasında oynanan karşılaşmada hava şartları oyuna engel oldu. Stadyum çevresinde tespit edilen yıldırım tehlikesi nedeniyle ikinci yarının başlangıcı güvenlik gerekçesiyle 30 dakika ertelendi.

Organizasyon yetkilileri, oyuncular ve taraftarların güvenliği için karşılaşmanın geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, hava koşullarının takip edildiği ve ikinci yarının TSİ 02.00'de başlamasının planlandığı belirtildi.

Kararın ardından futbolcular soyunma odalarına giderken, tribünlerde bulunan taraftarlara da güvenlik uyarıları yapıldı. Maçın kalan bölümünün hava şartlarının elverişli olması halinde oynanacağı ifade edildi.