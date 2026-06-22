Türkiye Komünist Partisi (TKP), Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde 5 Temmuz'da NATO karşıtı miting düzenleyeceğini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, NATO'nun kuruluşundan bu yana dünya genelinde savaş ve çatışmaların parçası olduğu savunularak, zirve kapsamında Türkiye'nin bölgesel ve küresel politikalarda daha fazla rol üstlenmesinin hedeflendiği öne sürüldü.

Açıklamada, vatandaşlar 5 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek mitinge davet edilirken, "NATO, ölüm ve onursuzluktur. Yaşasın barış, bağımsızlık ve sosyalizm" sloganı öne çıkarıldı.

TKP, mitingin NATO Zirvesi öncesinde emperyalizme karşı bir itiraz ve barış çağrısı niteliği taşıyacağını belirterek, tüm yurttaşları etkinliğe katılmaya çağırdı.