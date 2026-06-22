CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilecek grup toplantısında kürsüye çıkacak. Bu kapsamda CHP tarafından TBMM Başkanlığı'na gerekli başvuru yapıldı.

Özel, bugün TBMM'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi. CHP Grup Yönetim Kurulu Toplantı Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda parti gündemindeki önemli başlıklar ele alındı.

Toplantıda görevden alınan il başkanlarına ilişkin süreç, olası olağanüstü kurultay hazırlıkları ve saha çalışmaları değerlendirildi. Ayrıca CHP'nin haftalık grup toplantısının da gündeme geldiği görüşmede, Özgür Özel'in yarın grup toplantısında konuşma yapması kararlaştırıldı.

Özel'in grup toplantısında parti içi gelişmeler ve güncel siyasi gündeme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.