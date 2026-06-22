CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye katıldı. Koç'a parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Koç'un AK Parti'ye katılımı, AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda duyuruldu.

CHP'den ayrılma kararıyla gündeme gelen Koç'un AK Parti saflarına geçeceği yönündeki iddialar gün boyunca siyaset kulislerinde konuşulurken, katılım resmiyet kazandı. Böylece Haymana Belediyesi'nde siyasi tablo da değişmiş oldu.