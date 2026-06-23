CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin babası, Emekli Hava Savunma Albay Feyzi Tunç Türeli, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle iki gün önce Ankara’da hayatını kaybetti. Türeli için bugün öğle vakti Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde askeri tören düzenlendi.

Törene Türeli’nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li milletvekilleri, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’ye taziyelerini ileterek başsağlığı diledi.

Cenaze namazının ardından Feyzi Tunç Türeli’nin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Türeli’nin cenazesi, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü.