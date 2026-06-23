Türkiye’de daha önce sadece Instagram hesabı üzerinden kullanım zorunluluğu bulunan platformda önemli bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcıların Instagram hesabı olmadan da Threads’e katılabilmesinin önü açıldı.

Rekabet Kurumu müdahalesi sonrası süreç değişti

Süreç, 2024 yılında Rekabet Kurumu’nun Threads ve Instagram verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği yönündeki endişeleriyle başladı. Kurumun geçici tedbir kararı sonrası Meta, Threads’i Türkiye’de erişime kapatmıştı.

Yapılan görüşmelerin ardından platform yeniden kullanıma açıldı ve Instagram entegrasyonu zorunluluğu kaldırıldı.

Telefon numarasıyla hesap açılabilecek

Yeni dönemde kullanıcılar:

Instagram hesabıyla giriş yapabilecek

Ya da sadece telefon numarasıyla bağımsız Threads hesabı oluşturabilecek

Bu değişiklikle birlikte platformun Instagram’a bağımlılığı önemli ölçüde azaltıldı.

Veri paylaşımında yeni dönem

Alınan karara göre, Instagram’dan bağımsız şekilde açılan Threads hesaplarında kullanıcı verileri diğer Meta platformlarıyla birleştirilmeyecek.

Bu düzenlemenin temel amacının kullanıcı verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlamak olduğu belirtildi.