Ankara Valiliği, NATO Zirvesi öncesinde kent genelinde her türlü eylem, gösteri, basın açıklaması, oturma eylemi ve açlık grevi gibi etkinlikleri belirli tarihler arasında yasakladı. Güvenlik gerekçesiyle alınan karar kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Günlerdir hak talepleri için açlık grevini sürdüren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin de yasak kapsamında değerlendirilmesi tepkileri artırdı. Sosyal medyada çok sayıda vatandaş, NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek demokratik hakların kısıtlandığını savunurken, özellikle açlık grevindeki öğretmenlere yönelik olası müdahalelere karşı eleştiriler yükseldi.

Vatandaşlar, güvenlik önlemlerinin anlaşılabilir olduğunu ancak temel hak ve özgürlüklerin tamamen askıya alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek karara tepki gösterdi. NATO Zirvesi öncesinde alınan yasak kararlarının önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam etmesi bekleniyor.