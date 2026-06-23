Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) gözler bugün yapılacak kritik toplantılara çevrildi. Parti yönetimindeki tartışmalar sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 11.00'de Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK), saat 14.00'te ise Parti Meclisi'ni (PM) toplayacak.

Toplantılarda parti içindeki son gelişmelerin ve disiplin süreçlerinin ele alınması beklenirken, bazı isimler hakkında ihraç kararı çıkabileceği kulislerde konuşuluyor. İhraç edilmesi beklenen isimler arasında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ile Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın da bulunduğu öne sürülüyor.

Gözler Özel ve Kılıçdroğlu'nda!

Öte yandan CHP'deki hareketli gündem sürerken, CHP lideri Özgür Özel de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuşacak. Parti içerisindeki gelişmeler ve olası disiplin kararları nedeniyle gözler hem Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği MYK ve PM toplantılarında hem de Özgür Özel'in vereceği mesajlarda olacak.

CHP'de yaşanan gelişmelerin gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.