7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi öncesinde yapılan gözaltılar ve alınan güvenlik tedbirleri tartışma yarattı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Ankara'da çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, farklı sol ve sosyalist örgütlerle bağlantılı olduğu belirtilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında avukat Doğa İncesu'nun da bulunduğu öne sürüldü.

NATO Öncesi Sıkı Tedbir!

Öte yandan Ankara Valiliği, 22 Haziran'da aldığı kararla zirve kapsamında "hassas bölgeler" olarak belirlenen alanlarda 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında bazı eylem ve etkinliklere yasak getirdi. Karar kapsamında toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma ve bildiri dağıtımı gibi faaliyetlerin sınırlandırıldığı duyuruldu.

"Zirve öncesi baskı"

Gözaltılar ve yasak kararları, bazı vatandaşlar ve siyasi çevreler tarafından "zirve öncesi baskı" olarak değerlendirilirken, yetkililer ise uygulamaların zirvenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla alındığını belirtiyor. Tartışmaların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.