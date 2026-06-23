Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın ardından anlaşmanın iç onay sürecini tamamlayan üçüncü ülke oldu. Kırgızistan ve Kazakistan'ın da onay süreçlerini tamamlamalarının ardından anlaşmanın yürürlüğe girmesi bekleniyor.

E-Ticaret ve Dijital Hizmetlerde Entegrasyon Güçlenecek

Anlaşma kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında e-ticaret, dijital hizmetler ve sınır ötesi veri temelli ekonomik faaliyetlerin önündeki engellerin azaltılması hedefleniyor. Böylece ortak kuralların benimsenmesiyle dijital ekonomide daha öngörülebilir ve entegre bir iş birliği zemini oluşturulacak.

Dijital ticaret alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesiyle işletmelerin dijital pazarlara erişiminin kolaylaştırılması, yenilikçi teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi ve bölgesel rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

Anlaşma Hangi Alanları Kapsıyor?

Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması; ödeme ve para transferleri, kağıtsız ticaret, elektronik işlem çerçevesi, lojistik, elektronik faturalandırma, hızlı teslimat hizmetleri, elektronik ödemeler, elektronik imza, tüketicinin korunması ve kişisel verilerin korunması gibi birçok başlıkta iş birliğini içeriyor.

Bunun yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, mali ve teknolojik alanlarda iş birliği, siber güvenlik ve rekabet politikaları gibi konularda da ortak çalışmalar yürütülmesi öngörülüyor.

Türk Dünyasında Dijital Dönüşüme Katkı Sağlayacak

6 Kasım 2024 tarihinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Zirvesi kapsamında imzalanan anlaşmanın, Türk devletleri arasındaki ekonomik ve teknolojik entegrasyonu güçlendirmesi bekleniyor.

Uzmanlar, anlaşmanın dijital ticaret alanında ortak standartların oluşturulmasına katkı sağlayacağını ve Türk dünyasının küresel dijital ekonomideki rekabet gücünü artıracağını değerlendiriyor.

Türk Devletleri arasında dijital ticarette yeni dönem başlıyor.



(23.06.2026) pic.twitter.com/SH8F1gVp86 — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) June 23, 2026