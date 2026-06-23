CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün grup toplantısında ne konuşacağı ve ne gibi bir yol haritası çizeceği konusunda yapacağı konuşma merakla bekleniyor.

Özgür Özel, önce gün Meclis’te kurmaylarla yaptığı toplantı sonunda “Ayrılır yok yolumuza mücadele ederek devam edeceğiz” kararının çıktığı belirtiliyor.

CHP lideri Özel’in bugün Meclis’te partisinin grup toplantısını gerçekleştireceğini belirten Özel’in kurmayları, bu grup toplantısı gündeminin butlan öncesi dönem gibi ağırlıklı olarak ekonomik sorunlar, dış politikadaki gelişmeler olacağını kaydetti. Bunun dışında Özel’in çarşı, pazar, kahvehane ziyaretleri yaptığı il gezilerinin devam edeceği aktarıldı.

GRUP TOPLANTISINA İLGİ YOĞUN

BU saat 13.30 yapılacak Özgür Özel başkanlığındaki CHP Grup toplantısına ilginin yoğun olacağı görüldü. Sabahın erken saatlerinde Meclis’in Dikmen Kapısından bekleyen partililer Meclis’e girmek için uzun kuyruklar oluşturdu görüldü.

Öte yandan CHP’nin eski milletvekillerinde grup toplantısını izlemek için Meclis’e geldiği görüldü.

CHP’yi ikinci kez açan grubun başkanı olan eski Genel Sekreter Yardımcısı ve imar İskan eski Bakanı Erol Tuncer de grup toplantısına katılacağını belirterek “Tüm eski arkadaşlarımla görüştüm. Özgür Özel’in partiden ayrılmamasını sonuna kadar mücadele etmesi için yanında olduğumuzu beyan ettik” diye konuştu