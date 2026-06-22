AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 30 maddeden oluşan 12. Yargı Paketi'nin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı. Yargılama süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen yeni kanun teklifinde; duruşmalar arası sürenin 3 ayla sınırlandırılması, idari uyuşmazlıkların tek hakim kararına bağlanması ve ortaklığın giderilmesi davalarında mirasçılara özel ihale hakkı gibi dikkat çekici düzenlemeler yer alıyor.

Yargı sisteminin hızlandırılması ve vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan yeni yasal düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, kamuoyunun merakla beklediği 12. Yargı Paketi'nin detaylarını paylaştı.

İDARİ YARGIDA 'TEK HAKİM' DÖNEMİ

Yeni yargı paketinin temel felsefesinin yargılamalardaki gecikmeleri önlemek olduğunu belirten Akbaşoğlu, idare mahkemelerinin kapsamının genişletileceğini vurguladı. Yapılacak düzenlemeyle birlikte idari davalardaki uyuşmazlıkların artık tek hakim tarafından karara bağlanabileceği belirtildi

İŞTE 12. YARGI PAKETİ'NİN KRİTİK MADDELERİ

Meclis'e sunulan ve hukuk sisteminde köklü değişiklikler yaratacak olan paketin öne çıkan diğer kritik maddeleri şu şekilde sıralandı:

Belirsiz Alacak Davası Kalkıyor: Hukuk sistemindeki önemli araçlardan biri olan 'belirsiz alacak davası' yürürlükten kaldırılıyor. Bunun yerine kısmi dava açıldığında, davanın açıldığı tarihten itibaren zamanaşımı kesilmiş sayılacak. Ayrıca davacılara, 'ıslah' hakkına gerek kalmadan bir defaya mahsus olmak üzere dava değerini artırma hakkı tanınacak.

İdareye Karşı Başvuru Şartı: Devlet kurumları ve idare aleyhine açılacak olan tüm alacak davalarında veya icra takiplerinde, işlem öncesi idareye başvuru yapılması yasal bir zorunluluk haline getirilecek

.Ücretsiz Noterlik Belgeleri: Vatandaşların işini kolaylaştıracak bir diğer adıma göre; noterlerden talep edilen belge örnekleri, taraflara elektronik ortamda hiçbir masraf ödenmeden hızlıca gönderilebilecek.

Mirasçılara Özel İhale Hakkı: Ortaklığın satış yoluyla giderilmesi (izale-i şüyu) davalarında satışa çıkarılan mülkler için düzenlenecek birinci ihaleye dışarıdan katılım sağlanamayacak. Bu ilk ihaleye sadece malik konumundaki mirasçılar girebilecek.

Duruşma Sürelerine Sınır: Davaların yıllarca sürmesinin önüne geçmek için duruşmalar arası süre kurala bağlanacak ve bu süre genel uygulamada 3 ayı geçemeyecek.Dijitalleşme Hız Kazanacak: Yargılamalarda teknolojik imkanların kullanımı artırılarak, e-duruşma ve elektronik tebligat sistemleri çok daha yaygın hale getirilecek.

Bilirkişi Kısıtlaması: Yargılamayı uzatan unsurlardan biri olan bilirkişi incelemesi daraltılarak, sadece teknik uzmanlık gerektiren zorunlu konularda talep edilebilecek

Yargıtay Kararlarına Yeni Düzen: Yargıtay, bundan böyle yerel mahkeme kararlarını sadece 'görevsizlik' ve 'yetkisizlik' gibi usul sebepleriyle bozamayacak