Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Berşan Yücel'in kullandığı 06 FFA 414 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunun önünde park halinde duran 04 AAV 432 plakalı kamyona çarptı.

Olay Yerinde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede otomobil sürücüsü Berşan Yücel ile araçta bulunan Hasan Devran Kart (20) ve Şükran Yanok'un (21) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Raziye Yanok (21) ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kamyon Şoförü ve Araç Sahibi Gözaltında

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Erol D. ile aracın sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Öte yandan, ölümle sonuçlanan trafik kazası çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.