Sokakta bulunan iş yerinden görüntü çeken Atilla Karaca, özellikle yokuşu çıkamayan araçların zor anlarını kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan videolar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden de ziyaretçi akınına neden oldu.

Karaca, başlangıçta sıradan bir gözlem olarak çekim yapmaya başladığını ancak videoların hızla yayıldığını belirtti. Sosyal medya ilgisinin ardından çekimlere devam ettiğini söyleyen Karaca, sürecin ilk başta eğlenceli olduğunu ancak zamanla yoğunluğun arttığını ifade etti.

“Komşulara rahatsızlık vermezlerse iyi olur” diyen Karaca, bölgeye gelen ziyaretçilerin artmasıyla birlikte bazı sorunların ortaya çıktığını dile getirdi. Özellikle araçların yokuşta deneme yapması ve lastik yakma seslerinin çevre sakinlerini rahatsız ettiğini belirtti.

Başlangıçta mahalle sakinlerinin duruma esprili yaklaştığını söyleyen Karaca, son dönemde ise şikayetlerin arttığını ifade ederek, “İlk başta güzeldi ama şimdi ‘başımız ağrıyor, lastik yakıyorlar’ noktasına geldik” dedi.

Karaca ayrıca, yokuşta yaşanan kayma ve zorlanma sorunlarının çözülmesi için belediye ekiplerinin bölgede iyileştirme çalışması yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.