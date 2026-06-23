Bahçeli, uluslararası ilişkilerde kimi zaman küçük gibi görünen detayların büyük anlamlar taşıdığını belirterek, “bir zirve fotoğrafının sayfalarca rapordan daha fazla şey anlatabileceğini” ifade etti. Diplomasi sahnesinde verilen mesajların çoğu zaman açık metinlerden daha etkili olduğunu vurguladı.

Konuşmasında özellikle ABD eski Başkanı Donald Trump’ın bir ifadelerine değinen Bahçeli, Trump’ın “Patronum” sözünü gelişigüzel söylenmiş bir ifade olarak görmediğini, bunun güç ilişkilerine ve uluslararası dengelere dair bir mesaj taşıdığını savundu.

Avrupa Birliği’ni de hedef alan Bahçeli, Türkiye’ye yönelik eleştirileri sert bir dille eleştirerek, “AB hangi yüzle Türkiye’ye ders vermeye kalkıyor?” ifadeleriyle tepki gösterdi. Türkiye’nin güvenlik politikalarının sorgulanmasına karşı çıkarak, Avrupa’nın kendi iç sorunlarını görmeden Türkiye’ye yön vermeye çalıştığını söyledi.

Bahçeli ayrıca AB’nin hazırladığı raporları da eleştirerek, bunların “basiretsizlik” içerdiğini öne sürdü ve Türkiye’ye yönelik değerlendirmelerin adil olmadığını ifade etti.

Toplantı, Bahçeli’nin dış politika vurgusu ve Avrupa Birliği’ne yönelik eleştirilerinin öne çıktığı bir konuşma olarak kayda geçti.

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