Mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı başladı.

Parti kulislerinde, toplantının en önemli gündem maddelerinden birinin disiplin süreci ve olası ihraçlar olduğu konuşuluyor. İhraç edilmesi gündemde olan isimler arasında Ankara Milletvekili Adnan Beker’in de bulunduğu iddia ediliyor.

CHP Genel Merkezi’nde başlayan MYK toplantısının ardından saat 14.00’te Parti Meclisi (PM) toplantısı gerçekleştirilecek. Parti yönetiminin her iki toplantıda da kritik değerlendirmelerde bulunması beklenirken, toplantılar sonrasında kamuoyuna önemli açıklamalar yapılması öngörülüyor.