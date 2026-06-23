Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda DEAŞ, DSİH, TKP/ML, TKİP, MLKP, DKP/BÖG, DHKP/C ve THKP/C terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 148 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.

Jandarma ve Polis Eş Zamanlı Operasyon Düzenledi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında ise TKP/ML, DEAŞ, DHKP-C ve MLKP terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 93 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Böylece polis ve jandarma tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında toplam 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

209 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 209 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini belirterek terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.