İran’ın ABD üzerinde herhangi bir kozunun bulunup bulunmadığı yönündeki soruya cevap veren Trump, İran’ın askeri ve ekonomik açıdan ciddi kayıplar yaşadığını savundu. Trump, “Donanmaları gitti, hava kuvvetleri gitti, liderleri öldü, ekonomileri çöktü” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı Mesajı

Trump, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Boğazın açık olduğunu ve açık kalacağını belirten Trump, ABD’nin bölgedeki kontrolüne dikkat çekti.

“İki önemli sonuç elde ettik. Birincisi Boğaz açık ve açık kalacak. İkincisi ise İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak” diyen Trump, İran’ın anlaşma şartlarını yerine getirmemesi halinde gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

“Saygı Göstermezse Durum Değişir”

İran ile ilişkiler konusunda da konuşan Trump, Tahran yönetiminin ABD’ye saygı göstermesi halinde sorun yaşanmayacağını ifade etti. Ancak İran’ın farklı bir tutum sergilemesi durumunda Washington’un yaklaşımının değişebileceğini belirtti.

Trump, “İran, ABD’ye saygı göstermemesi halinde durum değişebilecek” açıklamasında bulundu.

Trump’ın İran Açıklamaları Gündemde

Trump’ın açıklamaları, ABD-İran ilişkilerindeki gerilimin yeniden yükselip yükselmeyeceği konusunda uluslararası kamuoyunda dikkatle takip ediliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı ve İran’ın nükleer programına ilişkin mesajlar, küresel enerji piyasaları ve bölgesel güvenlik açısından önem taşıyor.