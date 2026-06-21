İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, İsviçre'de devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurbanzade, ana müzakere görüşmelerinin yanı sıra teknik konulara yönelik çeşitli toplantıların da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Lübnan'da savaşın sona erdirilmesine ilişkin sürecin önemine dikkat çeken Kurbanzade, bu konuda kesin bir sonuca ulaşılmadan mutabakat zaptında yer alan diğer maddelerin uygulama aşamasına geçilmeyeceğini belirtti.

Kurbanzade, teknik görüşmeler kapsamında İran petrolüne yönelik yaptırımların geçici olarak kaldırılmasına ilişkin hazırlanan taslağın nihai hale getirildiğini kaydetti.

İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunun da gündemde olduğunu aktaran Kurbanzade, bu çerçevede Katar heyetiyle görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Kurbanzade, ikili ve çok taraflı toplantıların en önemli gündem maddelerinden birinin ise mutabakat zaptının 13'üncü maddesi olduğunu ifade etti.