Mamak Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet programı gerçekleştirildi. Programa Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Program kapsamında farklı kreşlerden öğrenciler tarafından hazırlanan dans gösterileri sahnelendi. Etkinlikte öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşarken aileler de törene katıldı.

Törende konuşan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, kreş öğretmenleri ve belediye personeline teşekkür etti. Şahin, okul öncesi eğitim hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kreşlerin kapasitesi artırıldı

Başkan Şahin, Neşet Ertaş Kreş ve Gündüz Bakımevinde gerçekleştirilen çalışmalarla kapasitenin 3 sınıf ve 50 öğrenciden 13 sınıf ve 180 öğrenciye çıkarıldığını söyledi.

Yamaçevler Sitesi içerisinde bulunan kreşte de yenileme çalışmaları yapıldığını belirten Şahin, yeni kreş projeleri üzerinde çalışıldığını ve daha fazla çocuğun okul öncesi eğitim hizmetlerinden yararlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Durali Alıç Kreşi ilk mezunlarını verdi

Şahin, geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Durali Alıç Kreş ve Gündüz Bakımevinin bu yıl ilk mezunlarını verdiğini açıkladı.

Mezuniyet programı, öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.