İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kalibaf, ülkesinin dış tehditlere karşı geri adım atmayacağını ifade etti.

ABD'nin tehdit politikalarının sonuç vermediğini savunan Kalibaf, "Tehditleri bir sonuca ulaşsaydı bugünkü çaresizliğe düşmeyeceklerini hiç düşünmüyorlar mı?" ifadelerini kullandı.

ABD'nin açıklamalarını ciddiye almadıklarını belirten Kalibaf, "ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz. ABD'li yetkililer açıklamalarına dikkat etmeli" dedi.

Kalibaf ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri'nin olası tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayarak, "İran Silahlı Kuvvetleri tehditlere farklı şekilde karşılık vermeye hazır" açıklamasında bulundu.