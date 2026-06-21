Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) saat 17.45 itibarıyla sona erdi. Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınava toplam 203 bin 639 aday katıldı.

YDT kapsamında İngilizce alanında 195 bin 51, Arapça alanında 4 bin 178, Almanca alanında 2 bin 550, Rusça alanında 941 ve Fransızca alanında ise 919 aday ter döktü. Adaylar, 120 dakika boyunca üniversite hayalleri için soruları yanıtladı.

Sınavın sona ermesiyle birlikte sınav merkezlerinin önünde bekleyen aileler, çocuklarını alkışlarla karşıladı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde sınavdan çıkan öğrenciler, aileleriyle sarılarak uzun süredir devam eden sınav stresini geride bıraktı.

Veliler çocukları için umutlu

Çocuklarını sınav merkezlerinde bekleyen veliler, heyecanlarını ve beklentilerini dile getirdi.

Velilerden Ayten Polat, oğlunun sınavlara yoğun şekilde hazırlandığını belirterek, "Çok emek verdi, çok istekli. İnşallah istediği bölüme yerleşir. Umutluyuz" dedi.

Bir diğer veli İsmet Ayaz ise Babalar Günü'ne dikkat çekerek, "Belki bu sınav pek çok babaya Babalar Günü hediyesi olacak. Ancak her şeyden önce çocukların sağlığı önemli. Sınav bugün olmazsa seneye yine olur" ifadelerini kullandı.

Mustafa Doğan da oğlunun tüm oturumlara katıldığını belirterek, "Dünkü sınavın daha iyi geçtiğini söyledi. Bugünkü sınav biraz zorlayıcı olmuş ancak oğluma güveniyoruz" diye konuştu.

Adaylar: Gramer soruları zorlayıcıydı

Sınavdan çıkan adaylar ise özellikle gramer sorularının önceki yıllara göre daha zor olduğunu ifade etti.

Sayısal öğrencisi olduğunu belirten Çağatay Demir, YDT'ye İngilizce seviyesini ölçmek amacıyla girdiğini belirterek, "Sınav genel olarak çözülebilir düzeydeydi ancak gramer soruları daha zorlayıcıydı. Metin soruları ve paragraf bölümleri ise daha kolaydı" dedi.

İrem Arpacıoğlu ise sınavın önceki yıllara kıyasla daha zor olduğunu belirterek, "Kelime ve gramer soruları zorlayıcıydı. Sayısal ve dil oturumları zordu, eşit ağırlık biraz daha iyiydi" değerlendirmesinde bulundu.

Böylece milyonlarca öğrencinin katıldığı 2026 YKS maratonu, Yabancı Dil Testi'nin tamamlanmasıyla sona ermiş oldu. Adaylar şimdi gözlerini ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevirdi.