TRT tabii platformunda yayınlanması planlanan “Ateş Denizi” dizisinde önemli bir oyuncu değişikliği yaşandı. Geçtiğimiz hafta dizinin setine yapılan narkotik operasyonunun ardından başrol oyuncusu Erdem Kaynarca ile yollar ayrıldı.

İhbar üzerine sete gelen narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan Kaynarca'nın ifadesi alınırken, saç ve kan örnekleri de incelendi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılan oyuncunun, yapım şirketi tarafından sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından yapım ekibi yeni başrol oyuncusu arayışına başladı. Edinilen bilgilere göre, milyonlarca liraya mal olan ve çekimleri tamamlanan üç bölüm iptal edilerek yeniden çekim kararı alındı. Dizinin yeni başrol oyuncusu ise Mustafa Mert Koç oldu.

İki karaktere birden hayat verecek

Yapımcılığını Özhan Eren’in üstlendiği ve Beşir Ayvazoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan “Ateş Denizi”, hem geçmiş hem de günümüzde geçen hikâyesiyle dikkat çekiyor. Dizide Mustafa Mert Koç, “Galip” ve “Nezih” karakterlerini aynı anda canlandıracak.

Dizinin kadın başrolünde ise Neva ve Devran karakterlerine hayat veren Hazal Filiz Küçükköse yer alıyor. Büyük merak uyandıran yapımın yeni çekim takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.