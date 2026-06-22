Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlenen basın toplantısında ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Guo, Çin'in Pakistan ve Katar'ın ara buluculuk çabalarını desteklediğini belirterek, İran ile ABD'nin diyalog ve müzakere sürecinde elde edilen ivmeyi korumasını temenni ettiklerini söyledi.

Sözcü Guo, tarafların birbirlerine doğru adımlar atmayı sürdürmelerini, görüşmelerde somut ve olumlu ilerlemeler kaydetmelerini umut ettiklerini de aktardı.