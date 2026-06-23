Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, saldırı kentte bulunan bir kütüphanede meydana geldi. Olay sırasında açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan bir çocuk tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Güvenlik Görevlilerince Yakalandı

Chico Emniyet Müdürü Billy Aldridge, düzenlediği basın toplantısında saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Aldridge, silahlı saldırının ardından şüphelinin kütüphanenin arka kapısından kaçmaya çalıştığını belirterek, olay yerinde görev yapan güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındığını söyledi.

Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, saldırının nedeni ve şüphelinin kimliğine ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, kolluk kuvvetleri saldırının tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

ABD'de Silahlı Şiddet Tartışmaları Yeniden Gündemde

California'nın Chico kentinde yaşanan saldırı, ABD'de son yıllarda artan silahlı şiddet olaylarını yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini belirtti.