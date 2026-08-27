Olay, Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, 16 BGS 034 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü A.İ. (19), ihtara uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacanın ardından otomobil, Porsuk Kapalı Spor Salonu'nun bahçesinde durduruldu. Yapılan kontrolde A.İ.'nin 0,42 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye, 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle 200 bin lira, ehliyetini yanında bulundurmadığı gerekçesiyle de 2 bin 700 lira olmak üzere toplam 202 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Aday sürücü olduğu belirlenen A.İ.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.