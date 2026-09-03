Ağrı kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Dönerdere köyünde yaşayan 9 kişilik Özer ailesinin hayatı, bir köylünün Dünyada Son Umut Derneği'ne yaptığı ihbarla değişti. Ailenin yaşadığı evin görüntülerini alan dernek yetkilileri, köye giderek aileyle görüştü. 80 yıllık, taş ve topraktan yapılan evin tek odadan oluştuğu, mutfak, banyo ve tuvaletin de odaya eklenti olarak yapıldığı, evin üstü ve pencerelerinin ise naylonlarla kapatıldığı görüldü. Ailenin durumunu yerinde gören dernek yetkilileri, yeni bir ev yapılmasına karar verdi. Uygun arsanın belirlenmesinin ardından gerekli malzemeler köye getirildi. 15 kişilik ekip tarafından beton ve bims blok kullanılarak yapımına başlanan ev, 10 günde tamamlandı. 3 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşan yeni ev; beyaz eşyadan mobilyaya, yataktan mutfak gereçlerine kadar tüm ihtiyaçlar düşünülerek dayalı döşeli şekilde aileye teslim edildi.

'ESKİ EVDE TEK ODADA 9 KİŞİ YAŞIYORDU'

Yeni evlerine taşınan aile, eski evdeki tüm eşyalarını geride bıraktı. Yeni kıyafetlerini giyen aile bireyleri, yıllardır yaşadıkları köhne evden çıkarak yeni yuvalarına geçti. Anne Necife ile baba Nizamettin Özer kendilerine ait yatak odasına kavuşurken, çocuklar da kendi odalarında uyuyup çalışma masalarında ders çalışma imkanına sahip oldu. İbrahim Çeçen Üniversitesi İşletme Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Kader (22), bu yıl YKS'de 420 sayısal puan alan ancak tıp fakültesini istediği için tercih yapmayan Yağmur (18), hukuk fakültesine hazırlanan Gamze (20), 10'uncu sınıf öğrencisi Havanur ile 12'nci sınıf öğrencisi Muhammet (17), 5'inci sınıf öğrencisi Miraç ve 3'üncü sınıf öğrencisi Ayaz (8), kendileri için hazırlanan odalara yerleşti.

Aile bireyleri, eski evde tezek yığınları arasında banyo yapmak zorunda kalırken, Necife Özer de yemeklerini taş ve toprak arasında yapıyordu. Yeni evde modern bir mutfağa kavuşan Necife Özer, dolap, ocak, kap ve bardakların da bulunduğu mutfağını göstererek kötü günlerin geride kaldığını söyledi.

'ÇOCUKLARIMA BİR ŞEY OLUR DİYE KORKUYORDUM'

Tarla ve bahçelerde tırpanıyla buğday ve ot biçerek ailesinin geçimini sağlayan Nizamettin Özer, kendilerine destek sağlayan dernek yetkililerine teşekkür etti. Zor şartlarda çocuklarını büyütmeye çalıştığını belirten Özer, şöyle konuştu:

'7 çocuğumu tırpan çekerek okutuyorum. Hepsini tek gözlü odada büyüttüm. Zor şartlarda yaşıyoruz. Çocuklarımın hepsini okuttum. En büyük kızım şu anda üniversitede 3'üncü sınıfta İşletme Bölümü'nde okuyor. İkinci kızım bu yıl güzel bir puan aldı. Birçok bölüm gelmesine rağmen tercih yapmadı. Tıp okumak istiyor. Bu yıl yeniden hazırlanıp sınava girecek. Çocuklarım çok zeki. Hepsinin istedikleri bölümleri kazanıp okumasını istiyorum. Daha önce yaşadığımız ev çok kötü durumdaydı. Bir gün yıkılır, çocuklarıma bir şey olur diye çok korkuyordum. Ama hayallerimiz gerçek oldu. Onur Akman yaşadığımız evi gördü. Daha sonra ekipleriyle birlikte 3 oda, oturma salonu, banyosu, mutfağı ve tuvaleti olan bir ev yaptı. Allah kendisinden ve yardım edenlerden razı olsun. Ben de çocuklarıma karşı mahcup olmayacağım.'

'ARTIK KENDİ ODAMDA, KENDİ MASAMDA ÇALIŞACAĞIM'

7 kardeşin aynı odada yaşadığını belirten Yağmur Özer ise YKS'de 420 puan aldığını, ancak tıp fakültesini istediği için bu yıl tercih yapmadığını söyledi. Yağmur, 'Birçok bölüm geliyordu ama ben tıp istediğim için tercih vermedim. Ancak yeterli kaynaklarımız yok. Maddi durumumuz iyi değil. Babam günlük yevmiyeyle tırpan çekerek ailemizin geçimini sağlamaya çalışıyor. Şimdi yeni evimize taşındık. Tek gözlü odadan şimdi kendimize ait bir odada kalacağız. Önceki evimizin lavabosu yoktu, tuvaleti dışarıdaydı. Şimdi böyle lüks bir eve sahip olduk. Onur ağabeyimiz gelip bizi kurtardı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ailece çok mutluyuz. Yataklarımız var. Mutfağı, banyosu ve tuvaleti hepsi var. Geniş bir çalışma odamız var. Artık kendi odamda, kendi masamda çalışıp tıp fakültesini kazanacağım' dedi.

'BİZ ARACI OLDUK, KÖPRÜ OLDUK'

Dünyada Son Umut Derneği Başkanı Onur Akman ise aileye ihbar hattına gönderilen video sayesinde ulaştıklarını söyledi. Van'dan Ağrı'ya gelerek aileyi ziyaret ettiklerini belirten Akman, 'Tek gözlü bir odada yaşadıklarını gördüm. Gerçekten tek gözlü oda, banyoları doğru düzgün değil, evleri harabeydi. Evin durumu gerçekten çok kötüydü. Başarılı kızlar var. Onların daha iyi bir ortamda yaşamaları ve çalışmaları için onlara ev yapmaya başladık' dedi.

Evin yapımında birçok kişinin destek olduğunu ifade eden Akman, 'Biz aracı olduk, köprü olduk. Evin yüzde 70'ini karşılayan İbrahim Çeçen Vakfı'na ve onun oğlu Salih Çeçen'e, iş insanına çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Destek veren çok insan oldu. Onlara da teşekkür ederim. Allah hayırlarını kabul etsin. Biz burada köprü görevini gördük. Yağmur tek gözlü bir odada hazırlanıyordu. Şimdi artık kendisine ait odada hazırlanacak' diye konuştu. (DHA)