Başlık

Bakan Çiftçi’den Hacıbektaş’ta Birlik Mesajı: “Türkiye Yüzyılı’nı Kardeşliği Güçlendirerek İnşa Edeceğiz”

Spot

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Muharrem Ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programında konuştu. Çiftçi, Türkiye’nin farklı inanç ve kültürleriyle büyük bir kardeşlik iklimine sahip olduğunu belirterek, “Her vatandaşımızın hakkı, hukuku ve inancı devletimizin güvencesi altındadır” dedi.

Haber Metni

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Horasan Erenleri Dergahı Cemevi’nde düzenlenen Muharrem Ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programına katıldı. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Muharrem ayının manevi atmosferine dikkat çeken Çiftçi, bu özel günlerin birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini söyledi.

Muharrem Ayının Manevi İklimine Vurgu

Konuşmasında Muharrem ayının insanın iç dünyasına yöneldiği, vicdan muhasebesi yaptığı önemli bir dönem olduğunu ifade eden Çiftçi, oruçların ve duaların kabul olması temennisinde bulundu.

Kerbela’nın yalnızca tarihsel bir olay değil, hak, adalet ve insanlık onurunun sembolü olduğunu belirten Çiftçi, Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin ortaya koyduğu duruşun bugün de insanlığa yol göstermeye devam ettiğini dile getirdi.

“Anadolu’nun Mayası Ehl-i Beyt Muhabbetiyle Yoğruldu”

Anadolu’nun kültürel ve manevi mirasının Ehl-i Beyt sevgisiyle şekillendiğini ifade eden Çiftçi, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin’in temsil ettiği değerlerin toplumun ortak hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Horasan erenlerinin Anadolu’ya yalnızca inanç değil; hoşgörü, hikmet, edep ve kardeşlik anlayışını da taşıdığını belirten Çiftçi, Hacıbektaş’ın yüzyıllardır gönül birliğinin ve insan sevgisinin sembolü olduğunu kaydetti.

“Bu Vatan Ortak Kaderi Paylaşanların Yurdudur”

Türkiye’nin farklı kimlikleri ve kültürel zenginlikleriyle güçlü bir birliktelik örneği sergilediğini vurgulayan Çiftçi, aynı bayrak altında yaşayan tüm vatandaşların ortak bir geleceği paylaştığını söyledi.

Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Arap ve Çerkez ayrımı yapılmaksızın herkesin aynı vatanın evladı olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, toplumsal huzurun en büyük güvencelerden biri olduğunu dile getirdi.

“Devletimizin Kapısı Herkese Açık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inanç özgürlüğü, kültürel çeşitlilik ve toplumsal huzurun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Çiftçi, devletin tüm vatandaşlara eşit mesafede durduğunu söyledi.

“Bu topraklarda yaşayan her bir kardeşimizin hakkı, hukuku, inancı ve kültürü devletimizin güvencesi altındadır” diyen Çiftçi, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin huzur, güven ve kardeşlik temelinde şekilleneceğini ifade etti.

“Huzur ve Güven İçin Çalışıyoruz”

İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşların güvenliği ve huzuru için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini kaydeden Çiftçi, herkesin inancını özgürce yaşayabildiği, kendisini güvende hissettiği bir Türkiye için gayret gösterdiklerini belirtti.

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çiftçi, Muharrem ayının taşıdığı manevi değerlerin toplumsal dayanışmayı güçlendirmesini temenni etti.