Keçiören Belediyesi’nin spor okullarında eğitim alan çocuk ve genç karateciler, Türkiye Karate Federasyonu’nun düzenlediği 2. Dönem Kuşak Sınavı'nda ter döktü. Keçiören Belediyesi Esat Deli Hasan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen sınava toplam 90 sporcu katıldı.

Türkiye Karate A Milli Takım Teknik Sorumlusu Cengiz Çınar’ın gözetiminde yapılan sınavda sporcular, eğitim sürecinde edindikleri teknik bilgi ve becerileri uygulamalı olarak sergileme fırsatı buldu. Bir üst kuşağa geçebilmek için performanslarını ortaya koyan sporcular, heyecan dolu anlar yaşadı.

90 Sporcu Bir Üst Kuşak İçin Mücadele Verdi

Sınav boyunca temel teknikler, koordinasyon, disiplin ve karate kurallarına hakimiyet gibi kriterler değerlendirildi. Başarıyla tamamlanan sınavın ardından sporcular ve aileleri büyük sevinç yaşarken, kuşak almaya hak kazanan sporcuların gururu yüzlerine yansıdı.

Program sonunda başarılı olan karatecilere sertifikaları Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından verildi. Yetkililer, sporcuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Milli Takım Teknik Sorumlusu Sporcularla Buluştu

Keçiören Belediyesi’nin spora ve genç yeteneklere yönelik destekleri sürerken, Türkiye Karate A Milli Takım Teknik Sorumlusu Cengiz Çınar da sınav programında sporcuları yalnız bırakmadı.

Karatecilerin performanslarını yakından takip eden Çınar, sınav sonunda sporcularla sohbet ederek gösterdikleri azim ve gayretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kuşak almaya hak kazanan sporcuların sevincine ortak olan Çınar, düzenli çalışmanın ve disiplinli spor hayatının başarıyı beraberinde getireceğini ifade etti.

Keçiören’de Spora Destek Sürüyor

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın öncülüğünde yürütülen spor faaliyetleri kapsamında, çocuk ve gençlerin farklı branşlarda eğitim alarak kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Belediye bünyesinde sürdürülen çalışmalarla hem sportif başarıların artırılması hem de sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunulması amaçlanıyor.