Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında yaşanan iş kazası, kısa süreli paniğe neden oldu. Çalışma sırasında taş kırma kuyusuna düşen iki işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Böğürtlen Mahallesi'nde bulunan maden sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ocakta görev yapan Nihat E. (27) ile Bekir A. (52), henüz belirlenemeyen bir nedenle silo bölümünden taş kırma kuyusuna düştü.

Ekipler Seferber Oldu

Kazayı fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kuyuda mahsur kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlattı.

Yapılan müdahalenin ardından kuyudan çıkarılan yaralı işçiler, olay yerindeki ilk sağlık kontrollerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Sağlık Durumları İyi

Hastanede tedavi altına alınan iki işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Kazanın Nedeni Araştırılıyor

Olayın ardından ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. İşçilerin taş kırma kuyusuna düşmesine neden olan durumun belirlenmesi amacıyla soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.