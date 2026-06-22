Avcılar’da gece saatlerinde çıkan çatı yangını mahallede korku dolu anlar yaşattı. Firuzköy Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, kısa sürede tüm çatı bölümünü sardı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler metrelerce yükselirken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler Mahalleyi Aydınlattı

Yangının büyümesiyle birlikte binanın çatısı tamamen alevlere teslim olurken, yoğun duman ve yükselen alevler çevrede endişeye yol açtı. İtfaiye ekipleri, yangının bitişikte bulunan yapılara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binanın çatı kısmında büyük çapta hasar meydana geldi.

Elektrik Panosu İhtimali Üzerinde Duruluyor

Binada yaşayan Ali Baran Özdemir, yangının çıkış nedenini bilmediklerini belirterek, ilk değerlendirmelere göre yangının çatıdaki elektrik panosundan kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

İnceleme Başlatıldı

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışmaları yaptı. Olayın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, polis ve itfaiye ekiplerinin soruşturması sürüyor.