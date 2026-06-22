Vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini iletebildiği TBMM Dilekçe Komisyonu'na yapılan başvurular, toplumun farklı kesimlerinin beklentilerini ve gündemini ortaya koydu. Komisyona ulaşan dilekçeler arasında sosyal yaşamdan ekonomiye, vergilendirmeden askerlik sistemine kadar geniş bir yelpazede talepler yer aldı.

Başvuruların bir kısmı mevcut uygulamaların değiştirilmesini isterken, bazı öneriler ise sıra dışı içerikleriyle dikkat çekti.

Askerlik ve Sosyal Politikalar Öne Çıktı

Komisyona iletilen talepler arasında 20 yaşındaki kadınlar için zorunlu askerlik uygulamasının hayata geçirilmesi önerisi yer aldı. Bir başka başvuruda ise bedelli askerlik ücretlerinin daha ulaşılabilir hale getirilmesi amacıyla taksitlendirme sistemi getirilmesi istendi.

Aile yapısının desteklenmesine yönelik talepler de dikkat çekti. Uzun yıllardır evli olan ve çocuk sahibi ailelere ÖTV'siz araç desteği sağlanması yönünde öneriler komisyona sunuldu.

Vergi ve Sağlıkla İlgili Dikkat Çeken Öneriler

Vatandaşlardan gelen bazı başvurular sağlık ve vergi politikalarına ilişkin oldu. Sigara ve alkol kullanan bireylerin sağlık harcamalarının devlet tarafından karşılanmaması gerektiğini savunan dilekçelerin yanı sıra, sahiplenilen kedi ve köpeklerden yıllık vergi alınmasını öneren başvurular da komisyona iletildi.

Öte yandan kullanılmayan konutların ekonomiye kazandırılması amacıyla boş konut vergisi uygulanması yönünde talepler de dikkat çeken öneriler arasında yer aldı.

Düğünler ve Heykeller de Başvuru Konusu Oldu

Komisyona ulaşan bazı dilekçeler ise sosyal ve kültürel yaşamla ilgili sıra dışı öneriler içerdi. Düğün ve nişan organizasyonlarının yasaklanmasını talep eden başvuruların yanı sıra, heykel yapımının yasaklanmasını isteyen dilekçeler de kayıtlara geçti.

Söz konusu başvuruların, vatandaşların bireysel görüş ve önerilerini yansıttığı belirtilirken, dilekçelerin ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiği ifade edildi.

Toplumun Nabzı Dilekçelere Yansıyor

TBMM Dilekçe Komisyonu'na yapılan başvurular, vatandaşların gündelik yaşamdan ekonomik beklentilere, sosyal düzenlemelerden kamu hizmetlerine kadar pek çok konuda görüşlerini doğrudan Meclis'e iletme imkânı bulduğunu ortaya koyuyor.

Her yıl binlerce başvurunun ulaştığı komisyon, vatandaşların taleplerini inceleyerek ilgili kurumlara yönlendirirken, bu başvurular aynı zamanda toplumdaki beklenti ve tartışmaların da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.