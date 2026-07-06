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Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada kamyon şoförü ile otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürüklenirken, araç refüje çarparak durabildi. Kamyonlardan biri bariyerlere çarparken, diğerinin kupası koparak savruldu.

İddiaya göre yokuş aşağı ilerleyen 03 VK 500 plakalı kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, önünde seyreden 34 BMZ 630 plakalı kamyon ile 16 F 8926 plakalı otomobile çarptı.

Bursa’nın Kestel ilçesinde freni boşalan kamyonun karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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