Bursa’nın Kestel ilçesinde freni boşalan kamyonun karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi’nin Kestel-Bursa yönünde meydana geldi.
Freni boşalan kamyon kontrolden çıktı
İddiaya göre yokuş aşağı ilerleyen 03 VK 500 plakalı kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, önünde seyreden 34 BMZ 630 plakalı kamyon ile 16 F 8926 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürüklenirken, araç refüje çarparak durabildi. Kamyonlardan biri bariyerlere çarparken, diğerinin kupası koparak savruldu.
Araçlarda sıkışan yaralılar kurtarıldı
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada kamyon şoförü ile otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.
3 kişi hastaneye kaldırıldı
İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.