İzmir'in Dikili ilçesinde saat 14.05 sıralarında tarım arazisinde başlayan ve kısa sürede makilik alana yayılan yangın kontrol altına alındı.
Orman Genel Müdürlüğü, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Dikili'de orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Yangınla mücadelemize destek veren gönüllülerimize, kamu kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.
Bölgede ekiplerin olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA