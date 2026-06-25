Kaza, Fatih Mahallesi Profesör Dr. Orhan Oğuz Caddesi üzerinde gerçekleşti. Hakan Y. idaresindeki 26 S 0351 plakalı işçi servisi minibüsü ile Mesibi A.’nın kullandığı 26 AEB 955 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çıkarak tabela ve ağaca çarptı. Hafif ticari araç ise park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi.

Kazada sürücülerle birlikte minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.