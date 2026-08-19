Olay, saat 23.00 sıralarında Katip Kasım Mahallesi Katip Kasım Camii Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki esnaf arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri pompalı tüfekle ateş açtı.

Silahın ateşlenmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralılardan birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sokak girişleri güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bir şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.