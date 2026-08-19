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Kurtalan Ekspres’in konseri, hem grubun uzun yıllar sonra Ankara’ya dönüşüne hem de Anadolu rock tutkunlarının buluşmasına sahne olacak.

Anadolu rock müziğinin unutulmaz eserlerini yeniden seslendirecek olan Kurtalan Ekspres, açık hava konseriyle Başkentlilere müzik dolu bir akşam yaşatacak.

1985’ten bu yana geçen 41 yılın ardından Kurtalan Ekspres, Başkent’te sahne alacak. Efsane grup, 1 Eylül 2026’da Seğmenler Parkı’nda Ankaralılarla buluşacak.

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