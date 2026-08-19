1985’ten bu yana geçen 41 yılın ardından Kurtalan Ekspres, Başkent’te sahne alacak. Efsane grup, 1 Eylül 2026’da Seğmenler Parkı’nda Ankaralılarla buluşacak.

Anadolu rock müziğinin unutulmaz eserlerini yeniden seslendirecek olan Kurtalan Ekspres, açık hava konseriyle Başkentlilere müzik dolu bir akşam yaşatacak.

📍 Yer: Seğmenler Parkı
📅 Tarih: 1 Eylül 2026

Ankara Çevre Otoyolu’nda Trafik Düzenlemesi!
Ankara Çevre Otoyolu’nda Trafik Düzenlemesi!
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Kurtalan Ekspres’in konseri, hem grubun uzun yıllar sonra Ankara’ya dönüşüne hem de Anadolu rock tutkunlarının buluşmasına sahne olacak.

Muhabir: Şevval Ateş