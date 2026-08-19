1985’ten bu yana geçen 41 yılın ardından Kurtalan Ekspres, Başkent’te sahne alacak. Efsane grup, 1 Eylül 2026’da Seğmenler Parkı’nda Ankaralılarla buluşacak.
Anadolu rock müziğinin unutulmaz eserlerini yeniden seslendirecek olan Kurtalan Ekspres, açık hava konseriyle Başkentlilere müzik dolu bir akşam yaşatacak.
📍 Yer: Seğmenler Parkı
📅 Tarih: 1 Eylül 2026
Kurtalan Ekspres’in konseri, hem grubun uzun yıllar sonra Ankara’ya dönüşüne hem de Anadolu rock tutkunlarının buluşmasına sahne olacak.
Muhabir: Şevval Ateş