aza, saat 22.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal İsaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. S.D. (36) yönetimindeki 16 BCH 720 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ş.G. (30) idaresindeki 16 BER 005 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan tetkiklerde Ş.G.’nin sol serçe parmağının koptuğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar bulunduğu belirlendi. Ağır yaralı sürücü, tedavisinin devamı için ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.