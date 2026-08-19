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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde Ş.G.’nin sol serçe parmağının koptuğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar bulunduğu belirlendi. Ağır yaralı sürücü, tedavisinin devamı için ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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