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Başkentliler, programı inceleyerek kendilerine uygun etkinliği seçip beş gün boyunca sanatın farklı dallarıyla buluşabilecek.

Sanatla iç içe keyifli vakit geçirmek isteyen Başkentliler, Seğmenler Parkı’nda düzenlenecek etkinliklerde bir araya gelecek.

Beş gün boyunca farklı yaş gruplarına hitap eden çok sayıda etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Açık hava atmosferinde gerçekleştirilecek program kapsamında tiyatro oyunları, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve çeşitli atölyeler düzenlenecek.

Ankara’nın kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirecek Ankara Kültür Sahne Buluşmaları, 2-6 Eylül tarihleri arasında Seğmenler Parkı’nda düzenlenecek.

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