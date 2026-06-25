Millî Eğitim Bakanlığı’nın “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” vizyonu doğrultusunda Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi koordinasyonunda yürütülen “Eğitimde İş Birliği Projesi”, kitaplaştırılarak kalıcı bir esere dönüştürüldü.

Okul Müdürü Fatih Aşkın’ın liderliğinde hayata geçirilen proje; Ankara, Yozgat/Yerköy ve Kırşehir/Çiçekdağı arasında kurulan iş birliğiyle eğitim alanında güçlü bir köprü oluşturdu. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün desteği ve yerel derneklerin katkılarıyla yürütülen proje kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler farklı şehirlerde ortak etkinliklerde bir araya geldi.

Bilim, sanat, kültür, sosyal sorumluluk ve proje tabanlı öğrenme alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlandığı belirtilirken, saha uygulamalarının iyi örnek paylaşımını güçlendirdiği vurgulandı.

Pilot uygulamaları Yerköy ve Çiçekdağı ilçelerinde gerçekleştirilen projenin, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir model haline getirildiği ifade edildi. Elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilen yaklaşımın farklı bölgelerde uygulanabilecek nitelikte olduğu kaydedildi.

Proje kapsamında hazırlanan “Eğitimde İş Birliği” adlı kitap ise ISBN ve bandrol işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kayıt altına alınarak eğitim literatürüne kazandırıldı.

Eserin; eğitim paydaşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarına takdim edildiği belirtilirken, projenin iş birliği kültürünü güçlendiren örnek bir model olarak değerlendirildiği ifade edildi.