Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Özel, saldırıyı lanetlediğini belirterek, Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğini ifade etti.

"ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUM"

Özel, paylaşımında, "Gaziantep Milletvekilimiz, kıymetli yol arkadaşım Melih Meriç'e yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum. Milletvekilimizin ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendim" ifadelerini kullandı.

Melih Meriç'e, ailesine ve parti teşkilatına geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, siyasette şiddet ve tehdidin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

"SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI BEKLİYORUZ"

Saldırının sorumlularının bir an önce adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Özel, "Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz" dedi.

Özel, Melih Meriç'in en kısa sürede sağlığına kavuşarak yeniden aralarına dönmesini temenni etti.