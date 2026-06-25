Mutlak Butlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Meclis’te Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde ilk kez yan yana geldi.

Mahkeme sürecinden aylar sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Meclis’te düzenlenen cenaze töreninde ilk kez yan yana geldiler ve ikilinin yüzlerindeki gerginlik kameralara yansıdı.

CENAZE TÖRENİNDE YAN YANA GELDİLER

Vefat eden 22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Sür'ün yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, bazı milletvekilleri, siyasetçiler ve Meclis çalışanları katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu cenazede, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile tokalaşırken yanında bulunan ihracı istenen ve eski grup başkanvekili Ali Mahir Başarır ile tokalaşmadığı görüldü.